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Маша Полякова показала, як вночі зі своїм хлопцем зустріла 18-річчя на вулицях Парижа

Маша Полякова показала, як вночі зі своїм хлопцем зустріла 18-річчя на вулицях Парижа

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
852
Час на прочитання
1 хв
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Маша Полякова показала, як вночі зі своїм хлопцем зустріла 18-річчя на вулицях Парижа

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Старша донька Олі Полякової відсвяткувала повноліття.

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша Полякова 2 березня святкує день народження. Дівчині виповнилося 18 років.

Святкувати Марія почала просто вночі, адже дуже чекала свого повноліття. У сторіз своєї сторінки в Instagram Полякова-молодша розмістила знімки, на яких показала, як і де зустріла день народження.

Маша разом зі своїм бойфрендом вирушила до Парижа і показала, як вночі гуляла з ним вулицями романтичного міста. "До мене щойно дійшло, що за українським часом мені 18 рочків", - говорить щаслива Маша. Своєю чергою її хлопець Артур пожартував: "Старість – не радість".

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Полякова зробила декілька пам'ятних фото на тлі Тріумфальної арки, а потім разом з коханим влаштувала собі екскурсію нічним містом.

Маша Полякова / © instagram.com/mashapolyakova
Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що раніше Маша Полякова, яка наразі навчається у Лондоні, показала, як вони з бойфрендом Артуром куховарили. Молоді люди на чужині скучили на українськими стравами та вирішили приготувати борщ та показали, що у них з цього вийшло.

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Дата публікації
Перегляди
852
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