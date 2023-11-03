Маша Полякова розійшлася з бойфрендом після року стосунків і шокувала, що він зробив

Старша донька співачки Олі Полякової Марія приголомшила зізнанням – після року стосунків дівчина розійшлася зі своїм бойфрендом Артуром.

Марія також приголомшила відвертощами про те, що хлопець її не кохав, а був з нею лише через її впізнаваність. Про це 18-річна Маша розповіла у проєкті "Ранок у великому місті", говорячи про те, як бойфренд відреагував на її від'їзд з Лондона до України.

"Артур – це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалась і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", - чесно зізналася Маша.

Маша Полякова з ексбойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Нагадаємо, що у січні цього року Маша Полякова розсекретила, що у Лондоні, де навчалася, почала зустрічатися з хлопцем на ім'я Артур. Пара разом готувала борщі, їздила до Франції, влаштовувала романтичні фотосесії.

Маша Полякова з ексбойфрендом Артуром / Фото: instagram.com/mashapolyakova

У вересні стало відомо, що Маша Полякова повернулася до України і вступила до київського вишу. Тепер же дівчина розсекретила, що й свої стосунки з Артуром, який лишився у Лондоні, вона завершила.

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