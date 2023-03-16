Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи їздила її мама до Москви на день народження онуки

Ведуча також розповіла, де її мама перебуває зараз.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна прокоментувала, чи правда, що її мама Людмила тиждень тому їздила до росії на день народження онуки.

Як відомо, 10 березня 13-річчя відсвяткувала донька сестри Єфросиніної Лізи Ющенко Варвара. Серед фото, якими Ющенко поділилася в Instagram зі святкування дня народження доньки був кадр, де дівчинка танцювала разом з бабусею. І саме ця фотографія спантеличила прихильників Єфросинінної.

Це фото доньки Лізи Ющенко Варвари з бабусею викликало запитання до Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/liza_u

Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко з донькою Варварою / Фото: instagram.com/liza_u

Своєю чергою, ведуча запевнила, що її мама вже вісім місяців перебуває у Польщі, де доглядає за сином Маші, 8-річним Сашком:

"Звідки ви берете всю цю х*рню... 10 березня, коли у Варвари, моєї похресниці, доньки моєї сестри був день народження, моя мама була в Варшаві з моїм сином, бо я перебувала в Ізраїлі зі своєю місією фонду. А мама моя вже понад вісім місяців перебуває з моїм сином, його годує, водить до школи і повністю ним опікується так, що я на неї молюся", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що місяць тому Маша Єфросиніна поділилася, що практично не спілкується зі своєю молодшою сестрою, екс-невісткою Віктора Ющенко Лізою Ющенко. Між сестрами виявилася різна позиція щодо повномасштабної війни. Наразі Ліза живе у Москві зі своїм чоловіком, російським бізнесменом Сергієм, за якого вийшла заміж 2014 року. Від Андрія Ющенко у Лізи є донька Варвара, від нинішнього чоловіка – син.

Читайте також: