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Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи їздила її мама до Москви на день народження онуки

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1906
Час на прочитання
2 хв
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Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи їздила її мама до Москви на день народження онуки

Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча також розповіла, де її мама перебуває зараз.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна прокоментувала, чи правда, що її мама Людмила тиждень тому їздила до росії на день народження онуки.

Як відомо, 10 березня 13-річчя відсвяткувала донька сестри Єфросиніної Лізи Ющенко Варвара. Серед фото, якими Ющенко поділилася в Instagram зі святкування дня народження доньки був кадр, де дівчинка танцювала разом з бабусею. І саме ця фотографія спантеличила прихильників Єфросинінної.

Це фото доньки Лізи Ющенко Варвари з бабусею викликало запитання до Маші Єфросиніної / © instagram.com/liza_u
Це фото доньки Лізи Ющенко Варвари з бабусею викликало запитання до Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/liza_u
Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко з донькою Варварою / © instagram.com/liza_u
Сестра Маші Єфросиніної Ліза Ющенко з донькою Варварою / Фото: instagram.com/liza_u

Своєю чергою, ведуча запевнила, що її мама вже вісім місяців перебуває у Польщі, де доглядає за сином Маші, 8-річним Сашком:

"Звідки ви берете всю цю х*рню... 10 березня, коли у Варвари, моєї похресниці, доньки моєї сестри був день народження, моя мама була в Варшаві з моїм сином, бо я перебувала в Ізраїлі зі своєю місією фонду. А мама моя вже понад вісім місяців перебуває з моїм сином, його годує, водить до школи і повністю ним опікується так, що я на неї молюся", - прокоментувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з мамою / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з мамою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що місяць тому Маша Єфросиніна поділилася, що практично не спілкується зі своєю молодшою сестрою, екс-невісткою Віктора Ющенко Лізою Ющенко. Між сестрами виявилася різна позиція щодо повномасштабної війни. Наразі Ліза живе у Москві зі своїм чоловіком, російським бізнесменом Сергієм, за якого вийшла заміж 2014 року. Від Андрія Ющенко у Лізи є донька Варвара, від нинішнього чоловіка – син.

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Дата публікації
Перегляди
1906
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