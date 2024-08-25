Маша Єфросиніна чуттєво привітала свого сина з першим ювілеєм і довела до сліз відео з ним

Українська ведуча Маша Єфросиніна зворушливо звернулася до сина.

Річ у тім, що сьогодні, 25 серпня, Сашко святкує свій перший ювілей – 10-річчя. З нагоди важливого свята зіркова мама розповіла про вподобання та характер маленького іменинника.

"Мій Сашко – це хлопчик, який більш за все любить ванільне морозиво, бургери, баскетбол, мультики, міфи древньої Греції та Roblox. Мій Сашко – синочок, який дуже любе допомагати мамі, але не більше 3 хвилин, бо в нього різко починає боліти голова (тут наче в мене вдався). Мій Сашко в один день почав спілкуватися українською, бо усвідомив, що через російську мову його можуть прийняти за представника країни, яка "подарувала" йому вміння ненавидіти. Мій Сашко – людина сором’язлива, але дуже любить увагу і тому залюбки знімається у моїх відео для Instagram", – зазначила зірка.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Окрім того, Маша зізналася, що після повернення сина з-за кордону він досі доволі важко адаптується в Україні під час постійних загроз з боку держави-терористки РФ. Тим не менш, хлопчик у своєму юному віці постійно цікавиться останніми новинами з фронту.

"Вже вісім місяців, як я повернула його в Україну, але він досі не адаптувався до сирен: коли тільки спрацьовує тривога, він надзвичайно лякається і стрімголов біжить до мене. Але обов’язково хапає ведмедика, з яким спить з народження, бо "друзів не кидають на призволяще". Я чесно не знаю, чим таким його зацікавити, щоб він припинив просити в подарунки лише іграшкову зброю, читати потайки новини та замість казки на ніч вимагати розказати йому всі подробиці наступу ЗСУ на Курськ", - зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна показала, як з сином ховалася в укритті, й розчулила його роздумами

Водночас ведуча пообіцяла Сашкові турбуватися про нього й докладати усіх зусиль для його щасливого дитинства, попри все.

"Цей неймовірно бажаний хлопчина був народжений у шаленому коханні. Він мав наповнювати цей світ абсолютно чистою добротою, якою наділив його всесвіт, жити своє безхмарне дитинство, в якому головною його проблемою мала б бути домашка з математики. Мій Олександр, я не можу зупинити війну, проте клянуся тобі, я роблю і робитиму все, щоб твоє дитинство було щасливим. Бо ти робиш щасливою мене! Твій перший ювілей! З Днем народження, мій горобчик! Тобі сьогодні 10", - замилувала Маша.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Горбунов також відсвяткував день народження. З цієї нагоди він показав, який вигляд мав у 21-річному віці, й здивував фанів.

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