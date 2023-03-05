Маша Єфросиніна до та після макіяжу: зірка показала, як наносить мейкап

Відома ведуча та блогерка Маша Єфросиніна на сторінці в Instagram поділилася новим відео, у якому показала, як готується до важливого заходу.

У ролику Маша спочатку постає у халаті та без макіяжу, потім зірка показує, як чепуриться. Єфросиніна робить масаж обличчя, фарбується, робить зачіску та одягає гарний костюм. Таким чином знаменитість поділилася, як готується до важливих заходів.

Під відео Єфросиніна розповіла, що дуже часто за кордоном на міжнародних заходах люди дивують її своєю реакцією:

"Аби ви тільки знали, які реакції на себе я спостерігаю весь цей рік, подорожуючи Європою по міжнародним заходам. Їх навіть не можна описати, як просте здивування. Ні, це якийсь мімічний ступор, за яким слідує щось на кшталт "ми навіть не уявляли, що ви, українки, так добре тримаєтеся, бо ми всі плачемо, коли читаємо новини з України".. Кожного разу я спостерігаю в очах своїх візаві, що вони очікували побачити перед собою бідосєчку, яку пригорнув до себе, погладив по плечику, сказавши щось на кшталт "I'm so sorry" за те, через що ви проходите, і пішов собі", - поділилася Єфросиніна.

Ведуча наголосила, що її позиція незмінна – Єфросиніна впевнена, що іноземці мусять бачити українок не жертвами, а справжніми борчинями: "Що, незважаючи на щоденні сльози та вимотанність, ми не поступаємося нікому званням "найгарніші жінки в світі". Єдине, що тепер пропоную - додати до цього звання ще й "найсильніші" – додала Маша.

Тим не менш, іноді й Машу Єфросиніну настільки охоплюють емоції, що вона не в силі їх стримати. Нещодавно ведуча ділилася, що вона розплакалася перед незнайомцем за кордоном, коли він запитав її звідки вона.

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