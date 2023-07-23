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Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на заяви російських пропагандистів після удару по Одесі

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на заяви російських пропагандистів після удару по Одесі

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зірка назвала росію "раковою пухлиною".

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла втримати емоцій після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по історичному центру Одеси в ніч проти 23 липня.

У своєму дописі в Instagram знаменитість обурила цинічності та безжальності росіян, які з кожним днем все більше доводять свою нелюдяність. Як зізналася Маша, увесь цей час вона відчуває сильну ненависті, а ще страх за чоловіка, який зараз перебуває на передовій.

"Вчора розмовляла з чоловіком та його побратимом- зловила себе на думці, що ніяк не звикну, як Тимур розповідає про те, скільки ворогів вони щодня відправляють до прєдків. Це ж мій Тимур, людина, яка раніше навіть поганого слова ні про кого не говорила, розповідає, що "сьогодні був хороший день - ми поклали багато орків та їхньої техніки. Проте, Масянчик, ми врятували наших куропаток з під обстрілів...". Я отруєна ненавистю та постійним страхом за чоловіка. Виснажена. Ви це відчули з моїх останніх публікацій - занадто багато невиносно сильних емоцій в різних аспектах мого життя", - поділилася емоціями ведуча.

Маша Єфросиніна відреагувала на заяви пропагандистів / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна відреагувала на заяви пропагандистів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також до своєї публікації Єфросиніна додала фрагмент однієї з програм з російського пропагандистського каналу, в якому пітініст Володимир Соловйов разом з іншими прибічниками диктатора каже, що "треба знищити Київ" та інші українські міста. До того ж, у пропагандистів вистачало зухвалості казати, що вони зроблять Одесу столицею.

"Росія - це ракова пухлина на обличчі планети. Її треба прибирати усіма можливими методами! Тут в мене вистачить сил ніколи не здатися", - відреагувала Маша.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупати завдали ракетних ударів по Одесі. Внаслідок атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор і житлові будинки в центрі міста. Українські знаменитості також відреагували на злочинні дії росіян.

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Дата публікації
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