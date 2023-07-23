Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на заяви російських пропагандистів після удару по Одесі

Українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла втримати емоцій після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по історичному центру Одеси в ніч проти 23 липня.

У своєму дописі в Instagram знаменитість обурила цинічності та безжальності росіян, які з кожним днем все більше доводять свою нелюдяність. Як зізналася Маша, увесь цей час вона відчуває сильну ненависті, а ще страх за чоловіка, який зараз перебуває на передовій.

"Вчора розмовляла з чоловіком та його побратимом- зловила себе на думці, що ніяк не звикну, як Тимур розповідає про те, скільки ворогів вони щодня відправляють до прєдків. Це ж мій Тимур, людина, яка раніше навіть поганого слова ні про кого не говорила, розповідає, що "сьогодні був хороший день - ми поклали багато орків та їхньої техніки. Проте, Масянчик, ми врятували наших куропаток з під обстрілів...". Я отруєна ненавистю та постійним страхом за чоловіка. Виснажена. Ви це відчули з моїх останніх публікацій - занадто багато невиносно сильних емоцій в різних аспектах мого життя", - поділилася емоціями ведуча.

Маша Єфросиніна відреагувала на заяви пропагандистів / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також до своєї публікації Єфросиніна додала фрагмент однієї з програм з російського пропагандистського каналу, в якому пітініст Володимир Соловйов разом з іншими прибічниками диктатора каже, що "треба знищити Київ" та інші українські міста. До того ж, у пропагандистів вистачало зухвалості казати, що вони зроблять Одесу столицею.

"Росія - це ракова пухлина на обличчі планети. Її треба прибирати усіма можливими методами! Тут в мене вистачить сил ніколи не здатися", - відреагувала Маша.

Нагадаємо, в ніч проти 23 липня російські окупати завдали ракетних ударів по Одесі. Внаслідок атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор і житлові будинки в центрі міста. Українські знаменитості також відреагували на злочинні дії росіян.

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