Маша Єфросиніна емоційно звернулася до росіян та згадала сестру з Криму: "Громадяни країни, яка найбільше у світі обісралась"

Українська ведуча Маша Єфросиніна звернулася до росіян, які зловтішаються смертям українців, які загинули в результаті масованих ракетних обстрілів України Росією 10 жовтня.

Єфросиніна записала емоційне відео, у якому зазначила, як же росіяни радіють тому, що Україна опинилася під обстрілами:

"Читання коментарів під останніми постами. Це, безперечно, новий досвіду моєму житті. Скільки ж вас таких, що радіють обстрілам України. Скільки криків радості, сифілісних танців, неймовірних орів. У тому числі і від моєї прекрасної двоюрідної сестрички в Криму, з якою ми стояли і на один горщик ходили на тому самому балконі в Керчі, з якого видно сьогодні зруйнований керчинський міст. Скільки ж свята у росіян стосовно того, що груди каміння, заліза і бетону помщені за рахунок смерті людей, за рахунок тіл дітей, які розлітаються на шматочки від вибухів бомб", - каже Маша.

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Єфросиніна зауважила, що між українцями та росіянами величезна різниця. Там, де росіяни постійно скиглять, що у них все погано, українці беруть і роблять.

"Знаєте що, ви, мамусі, які пишуть мені з Новосибірська, качки з Нальчика, відгодовані мерзенні рожі з Саратова, які понесли свої дупи далеко до Туреччини, чоловічі дупи, які бояться бути мобілізованими. Знаєте, в чому між нами різниця? Ви - скиглії, ви постійно скиглите, що все у вас не так, все погано… Ми ж українці, невелика країна, така, що в рази поступається вам, ми самі обираємо, як хочемо жити. Ми обираємо наше керівництво, ми обираємо самі захищати наші землі", - сказала Маша.

Ведуча зазначила, що українці об'єднуються і збирають мільйони на допомогу ЗСУ, і поцікавилася, чи зібрали вже росіяни на амунуцію для своїх мобілізованих. Окрім того Єфросиніна назвала росіян "громадянами країни, яка найбільше у світі обісралась".

Наприкінці відео Маша послала росіян на три літери і показала їм середній палець.

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні

Нагадаємо, що 10 жовтня Росія здійснила масований обстріл ракетами всієї території України. Під час масованої атаки країна-терористка випустила по території України 83 ракети. 43 із них збила протиповітряна оборона. Ракетні обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Внаслідок терористичної атаки загинули 14 людей, ще 97 – травмовані. Понад 1300 населених пунктів залишаються знеструмленими.

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