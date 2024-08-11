Маша Єфросиніна кардинально змінила зачіску і натякнула на проблеми в житті: "Коли х*рово"

Знаменитість натякнула, що з її самопочуттям не все гаразд.

Українська ведуча Маша Єфросиніна похизувалася новою зачіскою і натякнула на особисті проблеми.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що наважилася змінити імідж. Єфросиніна відвідала салон краси, коротко підстриглася та замінила зачіску. Як зазначила ведуча, вона вдалася до таких заходів, адже їй "х*рово".

Знаменитість також поділилася, що в таких випадках радять йти до спортзалу, але вона поки почала зі зміни зачіски. Однак, Єфросиніна гадає, що й до зали теж дійде.

"Кажуть, що, коли х*рово, треба йти до зали. Я пішла, змінила зачіску. Але, відчуваю, до зали все одно доведеться", - поділилася знаменитість.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Таким чином Маша Єфросиніна натякнула, що в житті є особисті проблеми і з самопочуттям не все гаразд. Однак у подробиці знаменитість вдаватися не стала і не зізналась, що саме конкретно її непокоїть.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді. Знаменитість позбулася блонду та коротко підстриглася.

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