Маша Єфросиніна на нацвідборі оконфузилась через невдалий поцілунок з Русланою на сцені

Ведуча потрапила в ще один конфуз під час трансляції конкурсу.

Ведуча нацвідбору на "Євробачення-2025" Маша Єфросиніна вкотре здійнялася на хвилю обговорень у Мережі.

Так, нещодавно зірка втрапила у конфуз з громадським діячем і волонтером Сергієм Притулою. Під час запису ефіру Маша заплуталася у сценарії й спричинила тривалу паузу на сцені. Утім, завдячуючи професіоналізму Притулі, все вдалося майстерно викрутити й швидко налагодити атмосферу. А цього разу шквал емоцій у єврофанів викликала реакція Єфросиніної на співачку Руслану.

Так, Руслана у фіналі нацвідбору презентувала нову пісню "Закрутила". Після запальної прем'єри до виконавиці на сцену вийшла ведуча. Переможниця "Євробачення-2004" забажала обійняти Єфросиніну, коли та розпочала з нею діалог. Та вийшло так, що ведуча ухилилася від неї та її поцілунку. Ймовірно, зірка скривилася не через неповагу, а лише задля того, щоб не залишити відбиток свого макіяжу губ на обличчі зірки. Проте юзери все одно не змогли не підмітити цей кумедний момент.

Маша Єфросиніна та Руслана на сцені нацвідбору на "Євробачення-2025"

Своєю чергою, після цього Руслана зізналася Маші та глядачам, що рада усіх бачити. На що ведуча розпочала засипати компліментами творчість виконавиці та її шалену енергію, яка заполонила залу.

Нагадаємо, нещодавно українські зірки відреагували на переможців нацвідбору "Євробачення-2025" та доволі неоднозначно висловилися про організацію конкурсу.

Читайте також: