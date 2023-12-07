Маша Єфросиніна навідріз відмовилася працювати разом з Володимиром Остапчуком

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна заявила, що ніколи більше не вийде на одну сцену разом із шоуменом Володимиром Остапчуком.

Так, якщо компанія або особистий замовник захоче, аби Єфросиніна провела його корпоратив з Остапчуком, ведуча цього робити не буде. Як розповіли в агенції "Дядя Жора" виданню "Главком", замовити Машу Єфросиніну провести новорічний захід коштуватиме 9 тисяч євро, втім, є одна умова – вона навідріз відмовилася виступати разом з Остапчуком.

Володимир Остапчук

Що стало причиною такого рішення ведучої, в агенції не стали уточнювати. Втім, цілком ймовірно, що Єфросиніна досі обурена заявою Остапчука про жіночу депіляцію.

Маша Єфросиніна

Як відомо, в одному з шоу Володимир Остапчук обурив суспільство заявою, що жінка не може бути "10 з 10", якщо у неї не зроблена депіляція. Тоді Єфросиніна гнівно відреагувала на слова ведучого. Вона зазначила, що ніхто не має права вказувати жінці, що і як їй робити зі своєю зовнішністю. Також Єфросиніна наголосила, що всі жінки є "10 із 10": "І були б завжди, якби не вилупки, які все наше життя вважають за потрібне вказувати нам, що щось у нас не так", – додала ведуча.

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