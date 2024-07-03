Маша Єфросиніна назвала причину свого першого розставання з чоловіком: "Це був той самий момент"

Українська ведуча Маша Єфросиніна вперше розсекретила, чому на деякий час розірвала стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим 2013 року.

За словами ведучої, кризовий момент настав тоді, коли в критичній ситуації вона навіть не захотіла телефонувати чоловікові. Маша зізнається, що так відбулося через відчуття, що вона зможе з усім впоратися самотужки. Після цього Тимур запропонував розлучитися.

"У мене почалася панічна атака. Я припаркувалася й викликала швидку. У мене тоді навіть не виникло думки зателефонувати своєму чоловікові. І коли ввечері я йому це розказую, він дивиться і не усміхаючись каже: "Машо, я тобі зовсім не потрібен". Це був той самий рік, момент, коли ми вирішили розлучитися. Він сказав: "Я тобі не потрібен. Я думаю, що нам треба розійтися". Це був удар і водночас привід передивитися все", - розповіла блогерка в шоу "Квиток на Марс".

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Втім, шлюб пари після року проживання окремо все ж таки вцілів. Маша з коханим переглянули свої цінності й дійшли згоди продовжувати йти далі разом. Відтепер ведуча наголосила, що завжди підтримує зв'язок з чоловіком і тепер уже не боїться звертатися за підтримкою.

"З тих пір ми пройшли серйозну кризу, але коли ми оновили наш шлюб, то я стала йому завжди в будь-який момент телефонувати. І я розумію, що мені так легше. Жінки так поводяться не тому, що не довіряють чоловікам, а через те, що чомусь не хочуть перенавантажувати чоловіків нібито своїми проблемами", - додала Маша.

Нагадаємо, нещодавно серйозну кризу переживала голлівудська пара Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Інсайдер зізнався, що пара таки розірвала шлюб.

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