Маша Єфросиніна перед зніманнями травмувала обличчя: "Синець та набряк"

З зіркою трапилася курйозна ситуація.

Відома українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна перед зніманнями телепередачі травмувала обличчя.

Знаменитість сьогодні знімається у фіналі "Ліги сміху". Втім, зранку з нею трапилася курйозна ситуація. Знаменитість прочитала пораду від косметологів, що потрібно тримати телефон над обличчям, аби уникнути зморшок на шиї. Знаменитість вирішила спробувати так зробити. Втім, вона випадково впустила свій дивайс, який залиш на її обличчі синець та набряки.

Маша Єфросиніна травмувала обличчя / instagram.com/mashaefrosinina

"Я знімаю сторіз без фільтрів. Ви бачите цей прекрасний жовтий синець та роздутий ніс. Все, що необхідно для знімань. Вся ліва частина обличчя болить", - говорить Маша.

Маша Єфросиніна травмувала обличчя / instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча говорить, що з нею все добре. Втім, "і шию не врятувала, і обличчя травмувала".

"Ось вони статті зранку про красу", - підсумувала зірка.

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