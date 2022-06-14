Маша Єфросиніна поділилася, як зустріла 43-річчя: "Настрій був несвятковий"

25 травня українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відсвяткувала свій день народження.

Знаменитість зустріла своє 43-річчя за кордоном. До неї приїхала її мама. Тож цей день вони провели всі разом. Навіть чоловік зумів потішити ведучу, замовив їй букет квітів.

І син Сашко також привітав маму. Хлопчик витратив свої кишенькові гроші, аби купити мамі квіти.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як зазначила Маша, від цього року у неї змінилися пріоритети. Якщо раніше Єфросиніна надавала перевагу не святкували свої дні народження, то нині ж не пропустить жодного.

"До мене приїхала моя мама, і ми були разом цілий день. Я пообіцяла собі цього дня, що я буду тепер його святкувати, тому що я не святкувала дні народження абсолютно. Чоловік навіть домовився з моєю донькою, і вони замовили мені квітки. Тому мені принесли квіти від Тимура. Сашко мені квіти приніс. Свої кишенькові гроші витратив на них", - розповіла Маша "Сніданку з 1+1".

До слова, ввечері родина пішла до ресторану. Маша говорить, що настрій у неї був зовсім несвятковий. Утім, дещо її таки потішило. У свій день народження ведуча оголосила про збір коштів для допомоги українцям. Лише за добу Маші переказали півтора мільйона.

Маша Єфросиніна

"Ввечері ми пішли до ресторану. Настрій, звичайно, був не святковий. Але він став святковим опісля, тому що у свій день народження я оголосила збір на величезну нашу програму "Незламна мама", і за добу вона зібрала півтора мільйона. Тож я ніколи не думала, що буду так радіти тому, що в день народження я збираю гроші на допомогу", - додала Єфросиніна.

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