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Маша Єфросиніна поділилася, як зустріла 43-річчя: "Настрій був несвятковий"

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Маша Єфросиніна поділилася, як зустріла 43-річчя: "Настрій був несвятковий"

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

25 травня українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна відсвяткувала свій день народження.

Знаменитість зустріла своє 43-річчя за кордоном. До неї приїхала її мама. Тож цей день вони провели всі разом. Навіть чоловік зумів потішити ведучу, замовив їй букет квітів.

І син Сашко також привітав маму. Хлопчик витратив свої кишенькові гроші, аби купити мамі квіти.

Син Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina
Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Як зазначила Маша, від цього року у неї змінилися пріоритети. Якщо раніше Єфросиніна надавала перевагу не святкували свої дні народження, то нині ж не пропустить жодного.

"До мене приїхала моя мама, і ми були разом цілий день. Я пообіцяла собі цього дня, що я буду тепер його святкувати, тому що я не святкувала дні народження абсолютно. Чоловік навіть домовився з моєю донькою, і вони замовили мені квітки. Тому мені принесли квіти від Тимура. Сашко мені квіти приніс. Свої кишенькові гроші витратив на них", - розповіла Маша "Сніданку з 1+1".

До слова, ввечері родина пішла до ресторану. Маша говорить, що настрій у неї був зовсім несвятковий. Утім, дещо її таки потішило. У свій день народження ведуча оголосила про збір коштів для допомоги українцям. Лише за добу Маші переказали півтора мільйона.

Маша Єфросиніна / ©
Маша Єфросиніна

"Ввечері ми пішли до ресторану. Настрій, звичайно, був не святковий. Але він став святковим опісля, тому що у свій день народження я оголосила збір на величезну нашу програму "Незламна мама", і за добу вона зібрала півтора мільйона. Тож я ніколи не думала, що буду так радіти тому, що в день народження я збираю гроші на допомогу", - додала Єфросиніна.

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