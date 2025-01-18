Маша Єфросиніна похизувалася спортивним досягненням 10-річного сина: "Перші змагання"

Сашко захоплюється баскетболом.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна розповіла про спортивне захоплення сина.
Як виявилося, 10-річний Сашко серед хобі обрав для себе баскетбол. Після низки тренувань зі своєю командою він відправився на перші змагання. Тож Маша не змогла пропустити важливу для сина подію й прийшла на трибуну вболівати за нього. Відповідними кадрами вона поділилася у фотоблогу. До того ж Єфросиніна зізналася, що її родина завжди була дотична до баскетболу:
"Мама баскетболіста. Дідусь – призер чемпіонатів світу та заслужений тренер з баскетболу. Тато – досі грає в команді любителів. Син – перші змагання", - написала ведуча.
До слова, команда, в якій грав Сашко, перемогла суперників. Тож після знакової події зіркова мама потішила сина смачним обідом. На кадрах 10-річний син зірки їсть бургер і тішиться новим досягненням.
"Мужчина переміг і зголоднів. Заслужив бургер", - додала блогерка.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Лілія Ребрик також хизувалася досягненнями наймолодшої доньки. 10-місячна Адель сказала своє друге в житті слово й розчулила юзерів в Мережі.
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