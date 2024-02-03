Маша Єфросиніна показала фото чоловіка з фронту і повідомила, що його запросили до військових НАТО

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим, який зараз захищає Україну від окупантів на передовій.

Єфросиніна показала, як нещодавно спілкувалася з чоловіком відозв'язокм, у той момент як він на фронті. Як зізналася ведуча, Хромаєв ніколи не був фанатом публічності. А на запитання дружини: "Що можна показати з його нового шляху військового", чоловік відповів: "Нічого не треба. Це війна. Продовжуй надавати сили та впевненості своїй авдиторії, щоб трималися, поки ми робимо свою справу".

Та цього разу, зізналася Єфросиніна, вона не втрималася, аби не похизуватися своїм чоловіком. Ведуча повідомила, що Хромаєва запросили до військових НАТО для обміну досвідом:

"Я ним пишаюся: Тимура вже вдруге запросили до військових НАТО для обміну нашим досвідом та обговорення тих технологій, з яким він та його побратими розробили та працюють, показуючи дивовижні результати у знищенні ворожих цілей", - написала горда Єфросиніна.

Чоловік-військовий Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, що їй вдалося провести новорічні свята з чоловіком-військовим. Родина побувала за кордоном.

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