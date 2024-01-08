Маша Єфросиніна показала фото з життя без фільтрів і похизувалася інтер'єром своєї оселі

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вирішила провести тиждень без соцмереж у колі найближчих людей.

Знаменитість сповна поринула у відпочинок. А після такого "детоксу" ведуча опублікувала в Instagram серію фото, де видно, як вона провела час. Зокрема, майже постійно поруч з Машею перебував її син Олександр.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зокрема, мама з сином зазнімкували моменти, як вони обіймаються, відпочивають у ліжку і тепло спілкуються одне з одним. До слова, уважні шанувальники помітили на плечі Сашка невеликий синець. Втім, Маша заспокоїла фанів і пояснила, що її син "впав і поранився".

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За час відсутності у фотоблогу Маша не забувала присвячувати час і собі. Зокрема, займалася спортом і зустрічалася з друзями.

Маша Єфросиніна показала фото з буденного життя / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також на фото можна розгледіти інтер'єр помешкання знаменитості. Зокрема, в її оселі дуже затишно прикрашена кухня. Ба більше, Маша поділилася знімком, як готує на ній.

Маша Єфросиніна показала фото з буденного життя / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з буденного життя / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна показала фото з буденного життя / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кумедним виявився останній знімок, який дуже рідко можна побачити на просторах Instagram. Єфросиніна показала порвану шкарпетку на нозі сина.

Маша Єфросиніна показала фото з буденного життя / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Життя за межами соцмереж не ідеальне, але безцінне", - зворушливо підписала фото Маша Єфросиніна.

Ці доволі щирі та теплі знімки викликали неабияку реакцію у шанувальників. Своєю чергою вони подякували ведучій за те, що вона показала, яким буває життя без фільтрів.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показала шанувальникам, який вигляд має до та після макіяжу. І отримала чимало компліментів.

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