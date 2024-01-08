Маша Єфросиніна показала фото з життя без фільтрів і похизувалася інтер'єром своєї оселі

Ведуча показала випадкові фото з життя.
Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вирішила провести тиждень без соцмереж у колі найближчих людей.
Знаменитість сповна поринула у відпочинок. А після такого "детоксу" ведуча опублікувала в Instagram серію фото, де видно, як вона провела час. Зокрема, майже постійно поруч з Машею перебував її син Олександр.
Зокрема, мама з сином зазнімкували моменти, як вони обіймаються, відпочивають у ліжку і тепло спілкуються одне з одним. До слова, уважні шанувальники помітили на плечі Сашка невеликий синець. Втім, Маша заспокоїла фанів і пояснила, що її син "впав і поранився".
За час відсутності у фотоблогу Маша не забувала присвячувати час і собі. Зокрема, займалася спортом і зустрічалася з друзями.
Також на фото можна розгледіти інтер'єр помешкання знаменитості. Зокрема, в її оселі дуже затишно прикрашена кухня. Ба більше, Маша поділилася знімком, як готує на ній.
Кумедним виявився останній знімок, який дуже рідко можна побачити на просторах Instagram. Єфросиніна показала порвану шкарпетку на нозі сина.
"Життя за межами соцмереж не ідеальне, але безцінне", - зворушливо підписала фото Маша Єфросиніна.
Ці доволі щирі та теплі знімки викликали неабияку реакцію у шанувальників. Своєю чергою вони подякували ведучій за те, що вона показала, яким буває життя без фільтрів.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна показала шанувальникам, який вигляд має до та після макіяжу. І отримала чимало компліментів.
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