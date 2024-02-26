Маша Єфросиніна показала рідкісні кадри з батьками у дитинстві й фото зі свого випускного у Криму

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала архівні фото з родиною у Криму.

Знаменитість присвятила допис в Instagram десятій річниці Дня кримського спротиву російській окупації. Так, Маша пригадала, як війна для неї почалася ще 2014 року, коли росіяни незаконно окупували її дім, Крим. З того часу знаменитість не приїздила в місце, де провела все своє дитинство.

Зокрема, блогерка опублікувала архівні світлини з татом, який, на жаль, вже пішов з життя, та мамою на березі моря. До того ж Єфросиніна зізнається, що ще з 2000 року не може приїхати до рідної Керчі через окупантів і "божевільного диктатора" й покласти квіти на могилу батька. А також за її словами, вона не мала змоги попрощатися з бабусею та дідусем, які загинули 2014 року майже одразу після окупації.

Маша Єфросиніна з батьками / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я саме з тих людей, для кого війна почалася 2014 року. Тоді я втратила свій Крим. Забрали мій дім та мій фізичний зв'язок з містом Керч, де я народилася та провела дитинство та юність. Я не була на своїй Батьківщини понад десять років. Найболючішим було в тому пам'ятному 2014 році не мати змоги поїхати на поховання моїх бабусі та дідуся, які пішли з життя один за одним через кілька місяців після окупації. Найнестерпніше – це не мати змоги провідувати могилу мого батька, куди щорічно з 2000 року ми приїздили покласти квіти", - розповіла знаменитість.

До слова, ведуча також показала фото зі свого шкільного випускного і пригадала безтурботні часи, коли вся її родина мирно збиралася разом. Так, на одному з фото Маша з білими бантиками постає з батьками, бабусями і дідусем у Криму.

Маша Єфросиніна з родиною / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також пригадувала, яким було її дитинство у Криму й показала архівні фото з бабусею і сестрою, зроблені задовго до популярності.

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