Маша Єфросиніна показала маму-іменинницю і привітала її з 65-річчям

Ведуча розповіла про свято у її родині.
Українська телеведуча Маша Єфросиніна також долучилася до зіркових привітань президента України Володимира Зеленського з 45-річчям.
Втім, Єфросиніна повідомила, що сьогодні в її родині теж свято. Мама знаменитості Людмила Павлівна сьогодні, 25 січня, так само святкує день народження. Родичці зірки виповнюється 65 років.
Про це Єфросиніна розповіла на сторінці в Instagram. Вона поділилася ніжними світлинами з мамою і адресувала їй теплі слова:
"Я прокинулась рано вранці, щоб знайти троянди кольору бургунді заради цієї жінки! Моїй мамі сьогодні 65 років. Вона каже, що їй зовсім не подобається ця цифра… А я підводжу її до дзеркала і прошу подивитися на себе…вона усміхається кокетливо. Так, вона знає, що прекрасна, що в її житті є кохання. Що ми завжди будемо оберігати цю усмішку. Я поїхала в самостійне життя, коли мені було 16 років.. І ось за двадцять п'ять років я вперше знов живу з мамою. Але без неї я б нізащо не впоралась. Вона забрала на себе купу клопоту за Сашком, та дала мені можливість надалі присвячувати себе важливим справам", - поділилася Єфросиніна.
Вона подякувала мамі за те, що завдяки тому, що мама турбується про її сина, Маша може допомагати іншим матерям: "Сьогодні наша Людочка – мій тил! І я нескінченно вдячна їй за це!" – додала Єфросиніна.
Зазначимо, що сьогодні день народження святкує ще одна знаменитість. Так, 25 січня виповнюється 38 років українській співачці Тіні Кароль. З цієї нагоди артистка випустила власну колекцію одягу і показалася у колготах та светрі з написом ЗСУ.
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