Маша Єфросиніна показала маму-красуню та яким сюрпризом здивувала її

Ведуча привітала рідну людину зі святом.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна повідомила про важливе свято у родині.
Сьогодні, 25 січня, мама Єфросиніної, Людмила, святкує день народження. У святковий день зірка показалася з пишним букетом квітів і зізналася, що з ними прямує до іменинниці, "найважливішої жінки її серця".
Під час зустрічі з мамою ведуча зробила щасливе селфі й поділилася ним у фотоблогу. На зображенні Людмила обіймає доньку та демонструє своє елегантне вбрання. Водночас знаменитість привітала маму теплими словами. Вона зізналася, що іменинниця по-справжньому вміє радіти життю та здатна заряджати людей довкола.
"Один з найособливіших днів року для мене. День народження Жінки, яка вміє не тільки насолоджуватися життям та любити безумовно, але й підзаряджає, як космічний генератор всіх, хто потрапляє в її поле – моєї фантастичної Мами!", - замилувала Маша.
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський показав свого сина й повідомив, що йому виповнилося 11 місяців. Оскар попозував вдома на свіжому фото і приголомшив своїм подорослішанням.
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