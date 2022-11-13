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Маша Єфросиніна показала, що їй пишуть хейтери з РФ: "Агонія "милих" російських ватних матусь"

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Маша Єфросиніна показала, що їй пишуть хейтери з РФ: "Агонія "милих" російських ватних матусь"

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча посміялася із повідомлень однієї росіянки.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, з яким хейтом з боку російських користувачів стикається у Мережі.

Ведуча зробила це на прикладі однієї громадянки РФ, яка від початку повномасштабної війни в Україні пише їй образи. У сторіз в Instagram Маша оприлюднила скриншоти із діалогу з жінкою, на яких путіністка лається, називає Єфрсоиніну "шл**ндрою" та пише їй "здохни".

"Такий вигляд має агонія "милих" російських ватних матусь", - підписала сторіз Маша.

© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Шанувальники почали підтримувати ведучу та заступатися перед неї у соцмережах. Втім, як поділилася Маша у наступному відео, вона вже не звертає увагу на таке "сміття" від росіян.

"Це масіпусінька частинка від того "шлаку", який надходить мені у direct. Просто ця жінка, в неї мабуть вже око сіпається, вона пише так багато. В неї у профілі так багато дітей, типу вона мамочка. Поки їхні діти потерпають від таких "матерів", наші діти потерпають від таких чоловіків", - сказала Маша.

Раніше Маша Єфросиніна відповіла путіністу Володимиру Соловйову, який почав критикувати її родину. 

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Дата публікації
Перегляди
767
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