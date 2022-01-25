Маша Єфросиніна показала свою молоду маму-красуню, на яку схожа як дві краплі води

Близька людина зірки святкує день народження.
Українська ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свято у її родині.
Сьогодні, 25 січня, день народження святкує мама зірки Людмила. З цієї нагоди знаменитість у себе в Instagram запостила серію знімків з рідною людиною. Також Єфросиніна адресувала мамі теплі вітальні слова:
"Мамочко, у кожен твій новий рік прошу тебе лише про одне: будь у нас завжди! З днем народження, найпозитивніша людина на планеті!" – підписала фото Маша.
Своєю чергою, підписники сторінки Марії зазначили, що її мама має доволі молодий вигляд, були й ті, які відмітили схожість зірки з рідною людиною: "тепер зрозуміло, в кого ви така струнка та гарна. Прекрасна мамочка у вас", "у вас, Машенько, мамина усмішка та очі", " з іменинницею! Як їй вдається? Часто бачу вашу маму, такий позитив виходить, заряд бадьорості та кохання".
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