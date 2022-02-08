Маша Єфросиніна показала варіанти суконь для нацвідбору на "Євробачення-2022"

Продюсери конкурсу обиратимуть серед чотирьох варіантів.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вже розпочала активну підготовку до нацвідбору на "Євробачення-2022".

Як ми писали раніше, Єфросиніну разом з ведучим шоу "Твій день" на каналі 1+1 запросили стати ведучими фіналу національного відбору. Сьогодні у сторіз своєї сторінки в Instagram Марія показала чотири варіанти суконь, у яких може вести нацвідбір.

Серед них – багатошарова сукня до підлоги кольору фуксії на бретелях з розрізом вище коліна, срібляста по фігурі з рукавами-ліхтариками, золотиста з глибоким декольте та обтисла червона.

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

instagram.com/mashaefrosinina

"Практично весь цей тиждень мине під знаком національного відбору на "Євробачення". Ідеально розпочати її з сукні для ефіру. Ми підібрали чотири варіанти, але прийматимуть рішення продюсери", - зазначила Єфросиніна.

Також Маша запропонувала фанам обрати, який варіант подобається їм більше: фуксія,срібло, корал чи золото.

Зазначимо, що фінал нацвідбору на "Євробачення-2022" відбудеться вже цієї суботи, 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів, які спеціальне журі відібрало з 300 заявок. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

Суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

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