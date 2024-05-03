Маша Єфросиніна показала, як чоловік із передової ніжно привітав її з річницею знайомства

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна повідомила про важливе свято в її родині.

Сьогодні, 3 травня, рівно 22 роки минуло від того дня, коли вони з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим, познайомилися. Нині закохані не можуть разом відсвяткувати важливу дату в їхньому подружньому житті, адже коханий Єфросиніної служить на фронті.

Тим не менш, Тимур знайшов спосіб, як із передової привітати дружину з 22-річчям шлюбу. Чоловік замовив чималий букет червоних троянд, який Маші вранці доставив кур'єр.

Чоловік привітав Машу Єфросиніну з річницею знайомства / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"На Запорізькому напрямку не лише мочать нечисть, а й пам'ятають важливі дати", - поділилася Маша.

Зазначимо, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв познайомилися рівно 22 роки тому. Пара одружилася у серпні 2003 року. Разом вони виховують двох дітей – доньку Нану та сина Олександра.

Нині Тимур Хромаєв служить на фронті. Нещодавно Маша Єфросиніна зізналась, де перебуває її чоловік. Також ведуча розповіла, ким насправді служить Тимур та як його змінила війна.

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