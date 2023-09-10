Маша Єфросиніна показала, як ночувала вдома в Олі Полякової під час нічної атаки на Київ

За містом не було чутно, як українська ППО збиває ворожі безпілотники.

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як залишилася на ночівлю в своєї подруги, співачки Олі Полякової.

У ніч проти 10 вересня російські окупанти знову атакували українську столицю дронами. На щастя, у цей момент ведуча перебувала замістом в гостях у виконавиці, тож не бачила на власні очі, що відбувалося. Однак, як розповіла Маша в Instagra-stories, вона все одно з великим хвилюванням сприймає такі новини.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Знаю, яка страшна ніч була сьогодні в Києві. Я подумала, що це якась грьобана рулетка. Спиш вночі і думаєш, чи прилетить до тебе цей *бучий уламок чи ні, щось зруйнує чи ні. А ще рулетка в тому, що можна залишитися у подруги на ніч і нормально виспатися", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Загалом зіркові подруги гарно провели час у заміському маєтку Полякової. Співачка пригощала свою гостю врожаєм з власного саду - сливами, виноградом і яблуками, а також домашнім сиром та смачними стравами. Щоправда, як пожартувала Оля, змусити ведучу все спробувати важко, адже вона тримає дієту.

"Можна було нормально поїсти, але це не про неї. Вона - кремінь! З'їла пів котлетки, дві ложечки картоплі. Я буду їсти за нас двох", - жартома сказала Полякова.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Окрім того, знаменитості розслабилися у чані з гарним видом на власний став співачки.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що вночі російська армія атакувала Київ безпілотниками. Бійці повітряних сил змогли знищити 26 БпЛА з 33. Українські зірки також відреагували на цинічний обстріл росіян - Володимир Дантес, Ольга Сумська та інші знаменитості звернулися до фанів у цей день.

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