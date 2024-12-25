Маша Єфросиніна показала, як під час масованої атаки ховалась із сином в метро від ворожих ракет

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала, як під час масованого обстрілу України разом із 10-річним сином ховалася в метро від ракет.

Так, 25 грудня в Україні святкують Різдво. Однак країну-агресорку Росію ніщо не зупиняє, аби коїти злочини. Тож, вранці окупанти здійснили масований обстріл, при цьому поціливши по об'єктах енергоінфраструктури та залишивши українців без світла.

У своєму Instagram Маша Єфросиніна продемонструвала, в яких реаліях доводиться зустрічати ранок Різдва через війну, яку на території України вороже розв'язала Росія. Українцям довелося ховатися в укриттях від ворожих ракет. Ведуча говорить, що вже просто немає слів, аби описати всю ненависть до окупантів. Утім, знаменитість продовжує вірити на краще та сподіватися, що незабаром ці жахіття припиняться.

Маша Єфросиніна з сином в метро / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Наша різдвяна ніч… У мене, чесно, немає вже слів. Навіть слів ненависті - вони всі не передають силу моїх почуттів до країни-нечисті. Бо ми із Сашком в метро, а Харків та інші міста навіть не встигали до укриття. Зараз після трьох склянок кави я заспокоюю себе думками, що це має колись все одно закінчитись, і якщо ми протримались до сьогодні, маємо протриматись і надалі....Інакше ніяк. Інакше зло переможе", - поділилася ведуча.

Нагадаємо, тим часом журналіст Дмитро Комаров зустрів Різдво у Покровську разом із військовими. Ведучий знімав випуск проєкту "Світ навиворіт. Україна" в одній із найгарячіших точок на фронті.

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