Маша Єфросиніна показала, як проводжає свого чоловіка на фронт: "Мені теж страшно"

Чоловік ведучої захищає країну від російських окупантів.
Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводжає на фронт свого чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва.
Зокрема, знаменитість зізналась, що раніше їй не вистачало сміливості показувати такий контент у соцмережах. Однак Єфросиніна вирішила нарешті поділитися особистими переживаннями, адже знає, що вона не одна жінка, яка чекає на чоловіка з війни.
"У мене всі ці місяці просто фізично та психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову данність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно", - поділилася Маша.
Ведуча додала, що не може впливати на рішення свого чоловіка. Тож, їй лишається лише чекати на свого коханого з фронту.
"Але я нічого не можу вдіяти – це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами страхів у нас з вами там всередині точно причаїлася гордість", - додала Маша.
Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної ще на початку війни вступив у лави ЗСУ та пішов захищати країну від російських окупантів. Сама ж ведуча зайнялася активно роботою та волонтерською діяльністю.
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