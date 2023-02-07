Маша Єфросиніна показала, як проводжає свого чоловіка на фронт: "Мені теж страшно"

Телеведуча Маша Єфросиніна показала, як проводжає на фронт свого чоловіка, бізнесмена Тимура Хромаєва.

Зокрема, знаменитість зізналась, що раніше їй не вистачало сміливості показувати такий контент у соцмережах. Однак Єфросиніна вирішила нарешті поділитися особистими переживаннями, адже знає, що вона не одна жінка, яка чекає на чоловіка з війни.

"У мене всі ці місяці просто фізично та психологічно не вистачало сил показувати вам цю нову данність нашого життя з Тимуром. Але я знаю, скільки жінок сьогодні переживає саме те, що і я черговий раз цього ранку, проводжаючи його. Тому хочу всім сказати, що мені теж страшно", - поділилася Маша.

Маша Єфросиніна проводжає чоловіка на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча додала, що не може впливати на рішення свого чоловіка. Тож, їй лишається лише чекати на свого коханого з фронту.

"Але я нічого не можу вдіяти – це рішення мого чоловіка, ваших чоловіків. І під завалами страхів у нас з вами там всередині точно причаїлася гордість", - додала Маша.

Маша Єфросиніна проводжає чоловіка на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, чоловік Маші Єфросиніної ще на початку війни вступив у лави ЗСУ та пішов захищати країну від російських окупантів. Сама ж ведуча зайнялася активно роботою та волонтерською діяльністю.

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