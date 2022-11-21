Маша Єфросиніна показала, як росіяни залучають своїх дітей до пропаганди: "От що з них виросте?"

Українська телеведуча Маша Єфросиніна показала, як росіяни ставляться до власних дітей та що примушують робити заради пропаганди.

У сторіз в Instagram знаменитість поділилася промовистим фото, на якому школярів у РФ після змагань змусили лягти на підлогу у формі літери "Z", яка є символом окупантів.

Телеведуча була шокована подібним вчинком та впевнена, що після такого "виховання" на цих школярів чекає сумнівне майбутнє.

"На росії після одного з матчів дітей забов'язали лягти на підлогу у формі букви "зю". От що з них виросте? Або травмовані, або ватні...", - написала Єфросиніна.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що раніше Маша Єфросиніна вже стикалася із російськими матусями, яких захопила путінська пропаганда. Телеведуча показала, які повідомлення їй пишуть хейтери з РФ.

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