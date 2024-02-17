Маша Єфросиніна показала, як у купальнику занурюється в крижане Дніпро взимку

Ведуча відвідала лазню та розповіла, як бореться зі смутком.
Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна сходила до лазні та поділилася своїми ритуалами.
Так, ведуча зізналася, що під час негативних емоцій їй допомагає переключення фокусу уваги на себе. У своєму фотоблогу Маша розповіла, що у дні смутку її рятують улюблені речі. Зокрема, це готування їжі, прогулянки на свіжому повітрі з музикою чи аудіокнигами, медитація та лазня.
"До великої війни мене рятували три дні під ковдрою з серіалами. Останні два роки я тих три дні вирішила замінювати діями: вдаватися до справ, які мене відволікають тим, що приносять суто задоволення. Так я навчилася готувати, стала регулярно ходити 10 тис кроків з музикою або аудіокнигами у вухах, медитувати раз на день та раз на тиждень паритися в лазні так, щоб стара шкіра злізла, а нова окрилювала", - написала зірка.
Так, Єфросиніна показалася у лазні. Після розпарювання тіла ведуча одразу занурилася у холодне Дніпро. За словами знаменитості, у цей час на вулиці був 1°C. Втім, блогерка пожартувала, що вода відчувалася як - 100°C.
Нагадаємо, нещодавно подруга Маші Єфросиніної співачка Оля Полякова також показувала кадри з лазні, де вона повністю оголилася.
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