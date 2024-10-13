Маша Єфросиніна показала, як з подругою Поляковою провела час на запальному концерті "Океану Ельзи"

Разом зі знаменитостями були їхні діти.
Українська ведуча Маша Єфросиніна та співачка Оля Полякова відвідали концерт "Океану Ельзи" у Києві.
Зірки завітали на масштабну подію у столичний Палац спорту не одні. Компанію їм склали їхні діти. Зокрема, з Машею послухати хіти музикантів прийшов її син Сашко, а з Олею – старша донька Маша. Разом компанія повеселилася й потанцювала. Серед натовпу їх також запримітив ведучий Слава Дьомін й показав зустріч у себе в сторіз.
Ведуча також передала атмосферу довгоочікуваного концерту у себе в Instagram і показалася на милому фото з сином у залі. До речі, як виявилося маленький Сашко є фанатом "Океану Ельзи", тож зіркова мама втілила його мрію потрапити на їхнє шоу.
"Виконую мрію свого сина. Ну добре, і вкотре свою – концерт "Океану Ельзи", - написала Маша.
До слова, ведуча й співачка завітали на концерт одразу після спільної благодійної зустрічі з українськими жінками. Під час публічних промов зіркові спікерки зачепили тему стійкості жіноцтва у часи війни. А вже після цієї зустрічі з прихильницями Оля й Маша відправилися з дітьми насолоджуватися піснями гурту "Океану Ельзи", якому цього року виповнилося 30 років.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова здивувала, як останні роки вона стала менше приділяти уваги материнству й що на це вплинуло.
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