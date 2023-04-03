Маша Єфросиніна показала зворушливу зустріч з сином, який вперше від початку війни приїхав до Києва

Телеведуча Маша Єфросиінна зворушила кадрами зі своїм восьмирічним сином Олександром.

Хлопчик вперше за час повномасштабної війни приїхав додому до Києва. Зворушливими кадрами ведуча поділилася у сторіз в Instagram. Вона прибула до міста раніше та була дуже щаслива зустріти сина вдома. Маша розповіла, що Сашко дуже сумував за Києвом та чекав цієї миті рік.

"Рік мій син не був вдома... Дня не проходило, щоб віно не просився в Київ. Дуже сильне відчуття - бачити, як він все сприймає зараз", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни телеведуча разом з 9-рінчим сином, 19-рінчою донькою Наною та мамою виїхала за кордон. Спершу родина жила у Німеччині, але потім вирішила переїхати ближче до України - до Польщі. Маша продовжувала їздити до Києва по роботі, а діти тим часом залишалася на виховання бабусі.

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