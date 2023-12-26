Маша Єфросиніна показалася блондинкою у концертному костюмі Олі Полякової й здивувала своїм виглядом

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна приголомшила фанів своїм перевтіленням в Олю Полякову в новорічному випуску їхньої програми.

Так, у кадрі ведуча приміряла образ своєї подруги та співведучої Олі Полякової. Зокрема, Єфросиніна вдягла довгу біляву перуку та справжній костюм артистки з короною. Ідея записати новий випуск програми саме у такому вбранні виникла ще на концерті зірки.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

"Ми з Сонею Плакидюк сходили на концерт Олі Полякової. І сидимо ми з нею на концерті, я її запрошую на новорічні знімання програми. І вона каже: "Я прийду, але я вважаю, що ми всі маємо бути одягнені в її концертні костюми". Потім я про це сказала Олі. І вона подумала, що я з'їхала з глузду. Мені кажуть: "Будете сидіти, як дві Олі Полякові". А я подумала: наша програма – що хочемо, те й робимо", - розповіла ведуча в програмі "Дорослі дівчата".

Маша Єфросиніна, Оля Полякова й Соня Плакидюк

За словами Маші, вбрання співачки дуже підійшло їй за розміром. Щоправда, корона на голові виявилася затісною, а перука – часом, незручною.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

"Зіркою бути тяжко", - наголосила артистка.

Своєю чергою, Оля також пожартувала, що ведуча зможе бути її двійником і виступати на корпоративах.

Маша Єфросиніна та Оля Полякова

"Боже, я сьогодні подивилася й мене осяяло. Часто буває так, що мене замовляють на два корпоративи у двох різних містах. Я так люблю гроші, що я б розірвалася. Але не можу, бо нема дівчини з такою харизмою і фігурою. А вже є!", - жартома звернулася Оля до Маші.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова разом із доньками потішила фанів кумедним відео. Для ролику на тлі ялинки вони обрали схоже біле вбрання.

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