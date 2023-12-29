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Маша Єфросиніна показалася до та після макіяжу

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
Дата публікації
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669
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Маша Єфросиніна показалася до та після макіяжу

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча отримала безліч компліментів на свою адресу.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала шанувальникам, який вигляд має без та з макіяжем.

На сторінці в Instagram зірка поділилася колажем на якому продемонструвала свій природній вигляд та як її змінив мейкап. На світлині з косметикою Єфросиніна зробила акцент на очах, а також підкреслила вилиці. Губи знаменитість нафарбувала помадою ніжно-рожевого кольору.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю чергою, підписники сторінки ведучої зазначили, що вона завжди має гарний вигляд – що з, що без макіяжу. Разом з тим шанувальники Маші наробили їй багато компліментів під фото:

  • Без мейку мені дуже подобаєтеся, ну з мейком – богиня
  • Машо, ви дуже гарна як з мейком, так і без нього
  • Коли і так і так дуже гарно. А ваші мейки то завжди мистецтво
  • Вродлива в любому варіанті!

Нагадаємо, що днями Маша Єфросиніна опинилася у незручному становищі. Зірка стала гостею YouTube-шоу "Срач", де ведучі проєкту "Леви на джипі" спантеличили блогерку зауваженням про її прикраси.

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Дата публікації
Перегляди
669
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