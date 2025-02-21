Маша Єфросиніна показалася на публіці з чоловіком-воїном і розповіла про зміни під час війни

Українська блогерка та телеведуча Маша Єфросиніна возз'єдналася з чоловіком, військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим після тривалої розлуки.

Приводом для такої рідкісної зустрічі став форум Forbes Woman 2025. Подружжя запросили як спікерів для висвітлення теми зміни стосунків у родині під час війни та надії на світле майбутнє. Так, Маша зізналася, що без чоловіка поруч відчуває свою надвідповідальність і що вона "не має права здаватися та опускати руки". А Тимур, своєю чергою, вміло підкреслив, що його кохана "стала впевненішою в тому, що робить".

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пара поділилася, що робить зараз усе, аби "зберегти свою родину та державу". Водночас ведуча зі сцени наголосила, що період кривавої війни – "період критичної трансформації", де кожна жінка має "попрощатися зі стереотипами, стигмою, радянщиною, закладеною мамою та бабусями, низькою самооцінкою, почуттям провини".

"Дякую Forbes за запрошення на публічну розмову нас із Тимуром як power couple. Говорили про стосунки за ці три роки, дітей і нашу з чоловіком роботу: його на фронті, а мою в тилу!" – написала Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна закрила свій бізнес і назвала причину такого рішення.

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