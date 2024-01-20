Маша Єфросиніна показалася під крапельницями й назвала причину погіршення самопочуття

Ведуча зізналася, що їй треба переглянути свої пріоритети.
Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.
У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала фото з крапельницею. Блогерка була переконана, що це "повеселить" її фанів, адже крапельниця була в нозі. Втім, підписники лише ще більше стурбувалися й засипали ведучу запитаннями про її стан.
"Хочеш мати тотальну перекличку з друзями – публікуй себе з крапельницею. З одного боку мені дуже соромно, що я стільки людей змусила турбуватися, а з іншого – зовсім не соромно. Я хотіла просто повеселити підписників. Мовляв, крапельниця в нозі, тому що вени не ті", – розповіла Маша Єфросиніна.
За словами блогерки, її стан погіршився внаслідок перенавантаження нервової системи й виснаження організму. Тому зараз вона вимушена відновлюватися за допомогою лікарів. До того ж знаменитість поділилася, що перегляне свої пріоритети та намагатиметься дотримуватися правильного режиму дня задля здорового імунітету.
"Мій стрес дається взнаки, на жаль. Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі. Тому залізна жінка потребує трохи заліза венами, повернення в медитацію, спорт та якісний сон", – додала Єфросиніна.
Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як з чоловіком-військовим провела Новий рік за кордоном.
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