Маша Єфросиніна показалася під крапельницями й назвала причину погіршення самопочуття

Ведуча зізналася, що їй треба переглянути свої пріоритети.

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала фото з крапельницею. Блогерка була переконана, що це "повеселить" її фанів, адже крапельниця була в нозі. Втім, підписники лише ще більше стурбувалися й засипали ведучу запитаннями про її стан.

Маша Єфросиніна опинилася під крапельницями / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Хочеш мати тотальну перекличку з друзями – публікуй себе з крапельницею. З одного боку мені дуже соромно, що я стільки людей змусила турбуватися, а з іншого – зовсім не соромно. Я хотіла просто повеселити підписників. Мовляв, крапельниця в нозі, тому що вени не ті", – розповіла Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна опинилася під крапельницями / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За словами блогерки, її стан погіршився внаслідок перенавантаження нервової системи й виснаження організму. Тому зараз вона вимушена відновлюватися за допомогою лікарів. До того ж знаменитість поділилася, що перегляне свої пріоритети та намагатиметься дотримуватися правильного режиму дня задля здорового імунітету.

Маша Єфросиніна опинилася під крапельницями / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мій стрес дається взнаки, на жаль. Мій мозок та нервова система не відпочивають, не перезавантажуються, не можуть поки навчитися відфільтровувати все погане. Я чутлива людина, вразлива та дуже сильно емпатична до всіх, хто опиняється в моєму полі. Тому залізна жінка потребує трохи заліза венами, повернення в медитацію, спорт та якісний сон", – додала Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна розповіла, як з чоловіком-військовим провела Новий рік за кордоном.

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