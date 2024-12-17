Маша Єфросиніна показалася з 20-річною донькою і розчулила кадрами з їхньої рідкісної зустрічі

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна вперше за тривалий показалася з 20-річною донькою Наною.

Як поділилася знаменитість, останні три роки свята мають для неї особливе значення за однієї умови, а саме якщо сім'я збирається разом. Схоже, цьогоріч це вдасться зробити. Зокрема, з навчання з-за кордону до України приїхала донька Єфросиніної, аби провести новорічні свята з рідними.

У своєму Instagram знаменитість показувала зворушливі кадри, як вперше за тривалий час зустрілася з Наною. Ведуча одразу кинулася обійматися з донькою. Наразі сім'я Маші Єфросиніної майже у повному складі. Блогерка мріє, аби й чоловіку Тимуру Хромаєву, який служить в лавах ЗСУ, вдалося приїхати додому.

Маша Єфросиніна з донькою / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Третій рік поспіль свята для мене мають значення, лише якщо трапляється можливість зібратися разом всій моїй сім'ї. Сьогодні (17 грудня – прим. ред.) плюс донька! Залишилося намріяти Тимура!" – поділилася знаменитість.

Нагадаємо, на Святвечір прихильники Маші Єфросиніної побачать її в незвичайному образі. До слова, телеканал "1+1 Україна" готує святковий мюзикл "Різдво. Ти не один", де також знялася ведуча. Коли відбудеться прем'єра шоу та в якому образі перед глядачами постане Єфросиніна – дивіться у нашому матеріалі.

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