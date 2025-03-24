Маша Єфросиніна показалася з чоловіком, який повернувся з фронту, й привітала його з ювілеєм

Українська блогерка та телеведуча Маша Єфросиніна після тривалої розлуки зустрілася з чоловіком.

Військовослужбовець Тимур Хромаєв 23 березня святкував ювілей. У своє 50-річчя обранець зірки повернувся додому у коротку відпустку. Цей щасливий момент Єфросиніна закарбувала на фото, яким поділилася у фотоблогу. На зображенні подружжя попозувало разом із сином Сашком.

В особливій публікації ведуча звернулася до іменинника й привітала його з 50-річчям. Маша пригадала їхню першу зустріч і зізналася, що час і нові випробування зробили їх сильнішими. Зірка додала, що дуже хотіла б організувати вечірку, але війна внесла свої корективи, тож у такий день вони просто насолоджувалися компанією один одного.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"З Днем народження, мій коханий! Мій Тимур! Тобі сьогодні 50! І я не організувала тобі свято, сценарій якого в моїй голові зрів вже кілька років. Але ці роки привели наше життя до обставин, сильніших за нас, обставин, в яких нам з тобою не до свят, що їх ми так любили робити для себе та наших друзів. Проте ти сьогодні поруч зі мною та Сашком, і це найбільший подарунок для мене, про який я тільки могла мріяти. Свято твоє, а подарунок мені – в цьому весь ти… З тобою я досі відчуваю себе тою юною дівчинкою на Ялтинській набережній в момент нашої першої зустрічі. Не уявляю життя, в якому тебе немає: ні в 25, ні в 45, ні в 70, ні в 100 років. Бо ти – моя скеля! Ти – мій захист. Ти – мій спокій. Ти – мій Тимур", - замилувала вітаннями Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко публічно привітав свою відому колегу Гелю із "СВ-Шоу" з днем народження і показав, який вигляд мав у молодості без гриму.

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