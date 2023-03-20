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Маша Єфросиніна поскаржилася на постійні "бани" у Instagram: "Просто душить українців"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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782
Час на прочитання
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Маша Єфросиніна поскаржилася на постійні "бани" у Instagram: "Просто душить українців"

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пости знаменитості знову заблокували у Мережі.

Телеведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на те, що адміністрація Instagram постійно блокує її дописи та сторіз про війну в Україні. 

Цього разу публікації знаменитості про російське вторгнення та злочинні дії Путіна знову видалили як "потенційно неприйнятний контент", а саму Єфросиніну відправили у "тіньовий бан". Тепер для того, щоб публікації зірки знову з'являлися у стрічці, її підписникам треба створити активність на її сторінці. 

"Всі мої попередні сторіз тупо знов знесли! Здається, Meta вже просто душить українців просто так, про всяк випадок. Адже після кожного забаненного сторіз ти сидиш у "тренчі-невидимці" декілька днів та маєш вимолювати реакції у підписників! Тому ось вам квіти та синок", - написала Єфросиніна.

© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Щоб соцмережа більше не блокувала сторінку зірки, вона поділилася нейтральним у час війни контентом - додала фото квітів та свого сина Сашка.

© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina
© instagram.com/mashaefrosinina
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, що вже не вперше Instagram видає публікації телеведучої. Декілька місяців тому адміністрація соцмережі взагалі заблокувала сторінку Єфросиніної на деякий час.

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Дата публікації
Перегляди
782
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