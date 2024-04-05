Маша Єфросиніна поскаржилася на проблеми з гормонами та виснаження організму

Українська ведуча Маша Єфросиніна поскаржилася на стан свого здоров'я й назвала причини різких змін в організмі.

Ведуча у своєму фотоблогу зізналася, що вже давно не дає собі перепочити від щільного робочого графіку. Це спричинило появу у Маші низки проблем з показниками здоров'я. Зокрема, знаменитість поскаржилася на порушення сну, апетиту та рівня гормонів в організмі.

"Жінка, яку ви бачите перед собою – це її особистий скарб, на який вона поклала свій великий сталевий х*й, заборонивши собі відпочивати, бо купа "набагато важливіших справ". І довела себе до порушення сну, апетиту, гормонального розладу, особистих проблем та виснаження", - написала ведуча.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Зазначимо, наразі значну кількість уваги Маша Єфросиніна приділяє благодійній діяльності. Зокрема, нещодавно зірка стала спікеркою заходу на найбільшому щорічному зібранні з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і виступила з промовою у Нью-Йорку.

Нагадаємо, нещодавно зірковий спортсмен В'ячеслав Узелков також розповідав про погіршення стану свого здоров'я. Колишній боксер показався у палаті лікарні й зізнався, що він готується до складної операції на важливому органі.

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