Маша Єфросиніна пояснила, чому відвела дев'ятирічного сина навчатися стріляти

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відповіла, чому віддала дев’ятирічного сина Сашка на стрільбу.

У день народження хлопчика. який він відсвяткував 25 серпня, зіркова матуся влаштувала для сина неочікуваний сюрприз. Сашко не лише зміг побачити різні види зброї, а і спробувати стріляти з них у тирі під наглядом інструктора.

Багато підписників Єфросиніїної засудили такий вибір подарунка для дитини. Втім, у stories в Instagram телеведуча пояснила свою позицію. На думку Маші, війна в Україні змушує її підготувати сина до різних життєвих випробувань. Ведуча також показала кількість повітряних тривог за один день у столиці, які, на її думку, набагато більше травмують дитячу психіку, ніж спроби постріляти.

"Хтось писав, що не треба підпускати дітей до навчання стріляти. Вважаю, що поки існує отс*сія, то треба... Бо дітей травмує не навчання самозахисту, а шість скажених сирен на день", - пояснила свою позицію Маша.

Сторіз Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раніше Єфросиніна показала, як син вправно тримає зброю в руках під час навчання в тирі. Хлопчику навіть вдалося показати гарні результати з першого разу.

Син Маші Єфросиніної / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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