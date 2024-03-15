Маша Єфросиніна пояснила, чому її 20-річна донька уникає публічності

Українська ведуча Маша Єфросиніна прокоментувала ситуацію, чому її 20-річна донька Нана не хоче бути публічною.

Так, телеведуча вже давно майже нічого не публікує про життя доньки, оскільки це прохання Нани, яке вона поважає. Як зізнається Маша, все це пов'язано з тим, що донька не хоче обмежувати свою свободу й бути "зразковою" через публічність.

"Вона (Нана – прим. ред.) каже: "Мамо, публічність – тотальна відмова від свободи життя". Нана дуже розумна дитина. Вона дуже багато розмірковує. І каже: "Це обмеження моїх свобод. Ми живемо в такий час, що ми й так багато під що підлаштовуємося. Ми постійно боремося в собі з подоланням своїх страхів, несвобод і обмежень, які диктуються соціальним впливом", - розповіла Маша у подкасті "Вдома поговоримо".

Донька Маші Єфросиніної Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

До слова, знаменитість навіть пригадала конкретну ситуацію, після якої Нана категорично відмовилася від публічності та появи у соцмережах зіркової мами.

"Вона їхала з дітьми класом електричкою до Львова. Їй було 12-13 років. Звісно, вони розмовляли, пили неалкогольні напої, їли щось… Я отримую в особисті повідомлення фото Нани, зняте нишком підписницею. На відео валяються якісь папірці, пляшки і лист: "Ваша донька дотична до такого безладу в вагоні…". Я роблю велику помилку і запитую, як вона могла. А вона каже: "Мамо, а як вона могла мене знімати?". Я зробила для себе два висновки: маю бути завжди на боці своїх дітей і маю зважати на її вибір. І з того часу вона жодного разу не дозволила себе сфотографувати і викласти", - додала Єфросиніна.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна потрапила у публічний скандал зі співачкою Христиною Соловій, де артистка звинуватила ведучу в "розмиванні кордонів" між Україною й Росією.

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