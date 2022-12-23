Маша Єфросиніна пригадала своє дитинство у Керчі без світла: "Ті часи здаються пригодою"

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася спогадами про своє дитинство у Керчі під час постійних вимкнень світла.

Знаменитість пригадала, як у свої 13 років приходила зі школи та мала зробити одразу декілька справ до того, як в оселі зникне світло.

"Мені 13 років. Керч, провулок Майський. Наша родина живе на дев‘ятому поверсі. Я точно знаю свої обов‘язки: встигнути зробити уроки, попрасувати білизну та відварити картоплю або макарони до того, як вимкнуть світло.. Його вимикають щодня: в гіршому випадку, о 18, коли батьки ще не повернулися (тоді обов‘язково треба збігати к ліфту та постукати і покричати, чи не застрягли вони), або близько 20-ої- тоді ще можна повечеряти разом з родиною. Але, як правило, вимикали під час вечері. І тато запалював керосинову лампу, яка бзділа на всю кухню. А мама діставала кубики сухого спирту та готувала на ньому їжу… Нас с сестрою замотували в татків тулуп - я всувала руку в один рукав, Ліза в інший- так і сиділи", - розповіла в Instagram Маша.

Тоді, за словами телеведучої, їй було зовсім не страшно, адже поряд були батьки. Спогади про вечори у темряві надовго залишилися у пам'яті зірки, але, як пригадала Єфросиніна, вони і уявити не могла, що колись може стати ще гірше.

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"З роками, кожного разу, коли раптом зникало світло, де я жила або перебувала, пам‘ять одразу вкидувала мені цю картину наших вечорів в тулупі під керосинкою.. і мені ставало моторошно. Кожного такого разу я казала собі: "Боже, як круто, що це просто щитки вибило, або аварія якась на пару годин! Як добре, що це жахіття з постійною темрявою та холодом позаду". Але, виявилось, що то було не жахіття! За вікном тоді не було вибухів, не треба було бігти в укриття, зранку можна було ніжитися під ковдрою й мирно бігти до школи, де все геть забувалося. Та що там, ті часи здаються пригодою, порівняно з тим, через що проходить сьогодні кожен українець. Але сьогодні ми точно знаємо, хто в усьому винен", - написала ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала свою надмірну худорлявість та розповіла, чому звернулася до лікарів.

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