Маша Єфросиніна пригадала свою жахливу фотосесію для журналу ELLE: "Я плакала"

2006 року ведуча полетіла до Нью-Йорка, але знімання виявилися провальними.

Відома українська телеведуча та блогерка Маша Єфросиніна пригадала свою жахливу фотосесію для журналу ELLE.

Знаменитість тричі прикрашала обкладинку українського глянцю. Втім, перші знімання залишилися для Маші у пам'яті з негативним присмаком. Про це вона розповіла у програмі "Світське життя".

Так, 2006 року зірка поїхала на фотосет аж до Нью-Йорка. Робота закінчилася слізьми.

"Шукали в тих блокованих районах, "blocks" вони в них називаються, студію легендарного фотографа Жіля Бенсімона, він такий вже був підстаркуватий хлопець, він навіть не вставав, коли мене знімав. І я йому не дуже то цікава була, бо після мене, за півтори години чекали на Шерон Стоун і вони всі на мене дивилися як на якусь тінь. А я ж в Нью-Йорку, вперше в житті мене знімає Жіль Бенсімон, а їм всім чхати на мене, бо всі миють підлогу перед приїздом Шерон", – поділилася ведуча.

Маша додала, що результатом знімань була незадоволена як вона, так і редакція глянцю.

Маша Єфросиніна на обкладинці ELLE / instagram.com/mashaefrosinina

"Ця, скажімо так, незацікавленість пана Бенсімона в тому, що якась українська дівчина, яку він знімав протягом трьох годин і навіть не вивчив її ім'я, він завжди казав "Марша, Муша, Моша, Мойша", оце він не міг вигадати. Я навіть зізнаюся, що плакала, коли побачила, я так її чекала, я не знаю, що ще я так чекала, мабуть, дитину, і я бачу обкладинку — ну не я, якась тупа зачіска, якийсь стоячок на лобі викладений. Фотограф, він же легенда, він бачив тебе по своєму, йому не подобалась зачіска, йому не подобався мейк, він підійшов, витер мені очі, сказав все переробити і пішов. Ще половина суконь на мені не застібнулася, бо це ж були зразки з подіуму, вони ж XXXXS. Я пам'ятаю, що я поплакала в туалеті і там навіть видно, що в мене червоний ніс", – пригадала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна у журналі ELLE / instagram.com/mashaefrosinina

Також зірка поділилася, що перед зніманнями в білизні, які відбулися нещодавно, вона три тижні сиділа на безвуглеводній дієті, не їла цукор та не вечеряла. Маша зазначила, що це був єдиний раз, коли вона так серйозно готувалася до фотосесії та тренувалася.

Нагадаємо, нещодавно Маша Єфросиніна прокоментувала скандальне інтерв'ю з Сашею Бо. Зірка запевняє, що кожен повинен зробити свої висновки.

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