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Маша Єфросиніна пригадала, як обматюкала дівчину, яка просила номер телефону її чоловіка

Маша Єфросиніна пригадала, як обматюкала дівчину, яка просила номер телефону її чоловіка

Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

У той період Маша розлучилася із коханим.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна пригадала, як обматюкала дівчину, яка просила номер телефону її чоловіка Тимура.

Так, у програмі зірки та співачки Олі Полякової "Дорослі дівчата" знаменитість розповіла, що у період, коли подружжя взяло паузу на рік у стосунках, до неї підійшла дівчина у кафе та звернулася із таким зухвалим проханням.

"Вона сказала: "Ой, ви знаєте, я вас так люблю! Я уявляю, що якщо ви розлучилися з чоловіком, то це ви точно розлучилися! Дайте його телефончик?!". Я її послала на**й. Ми розлучені, у нас у кожного своє життя, підходить ця дівчина, просить номер і я готова її розірвати", – поділилася Маша.

Маша Єфросиніна / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна / instagram.com/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналася, що вона дуже ревнива. І після інциденту вперше в житті полізла до мобільного Тимура Хромаєва шукати листування з жінками. Втім, на щастя, Маша не знайшла компроматів, хоча SMS від дівчат було багато.

"Він приходив до доньки спілкуватися, а я ховалася з його телефоном. Там був п**дець, йому писали усі жінки світу. Звичайно, він був прекрасною здобиччю – багатий, красивий. І він чудово сухо відповідав "так", "ні", "не знаю", – пригадала зірка.

За словами телеведучої, після цього вона жодного разу не перевіряла телефон коханого. Єфросиніна переконана, що якщо жінка хоче порвати з обранцем – нехай подивиться його листування.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв / instagram.com/mashaefrosinina

Зі свого боку, у Олі Полякової інша думка – довіряй, але перевіряй. Вона не приховує, що частенько нишпорить у телефоні чоловіка. Виконавиця додала, що нічого там не знайшла.

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