Маша Єфросиніна пригадала, як Том Генкс відмовився з нею сфотографуватися

Українська ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як наважилася підійти до одного популярного актора Голлівуду зробити фото.

Як пригадала знаменитість, вона брала інтерв'ю в багатьох світових зірок. Утім, завжди фотографуватися з ними соромилася. Та під час відпочинку з чоловіком у Флоренції, Маша побачила у ресторані свого кумира – голлівудського актора Тома Генкса.

Єфросиніна підійшла до нього з проханням зробити фото, утім зірка Голлівуду відмовив їй. Як зізналась Маша, вона після того випила чимало алкоголю, аби заспокоїтися.

Маша Єфросиніна

"Ми з Тимуром у Флоренції 2016 або 2017 року поїхали в романтичну подорож. Заходимо до ресторану, а там сидить Том Генкс. Кажу: "Тимуре, я хочу з ним фото". І там гуляла якась компанія жінок, в однієї з них був день народження. Вона до нього підбігає і просить фото. І він встає, сам бере телефон, сам робить фото. Коли підійшла я, він мені сказав: "Ні, наступного разу", - розповіла Маша у новому випуску "Дорослих дівчат".

Єфросиніна вважає, що Том Генкс їй відмовив, адже скористався правилом "другого фото". Тобто голлівудський актор не сфотографувався, адже не хотів, щоб решта відвідувачів ресторану підбігали до нього з відповідним проханням.

Маша Єфросиніна

"Я думаю, що на мені спрацювало правило "другого фото". Тобто якби він сфотографувався зі мною, то весь ресторан зрозумів би, що можна вибудовуватися в чергу і з ним тепер робити селфачі", - пояснила Маша.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна висловилася про російських артистів, які палко підтримують політику кремлівського диктатора Путіна. Зокрема, дісталося від ведучої Філіпу Кіркорову, який до війни в Україні зізнався в любові до українців та хвалив Зеленського, а після подій 24 лютого заговорив про "велику Росію" та "братські народи".

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