Маша Єфросиніна пригадала життя до війни і показала, який вигляд мала 11 років тому на Євромайдані

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна пригадала, яким було життя до війни, і показала фото від тих часів.

Знаменитість поділилася архівним знімком у своєму Instagram. Фото було зроблене 1 грудня 2013 року в Києві. На кадрі Маша Єфросиніна позує на Майдані Незалежності. Як пригадала ведуча, вона тоді вийшла на мирну акцію і разом з іншими українцями співала народні пісні та спілкувалася. Знаменитість говорить, що почувалася спокійною та натхненною. Однак минуло 11 років і життя в Україні докорінно змінилося.

"Це фото я опублікувала 1 грудня 2013 року і підписала "Народ співає українські пісні, танцює, жваво розмовляє! Все мирно та натхненно!". І я тут маю саме такий вигляд: мирний та натхненний - мені добре серед всіх тих людей, я вже вагітна Сашком, але ще не знаю цього… І, звісно, я навіть уявити собі не можу, якими для нас, українців, обернуться наступні 11 років…", - поділилася знаменитість.

Маша Єфросиніна, 2013 рік / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знімок Маша Єфросиніна опублікувала з нагоди важливого для України свята - Дня Гідності та Свободи, яке святкують на честь початку двох революцій. Ведуча зазначила, що одне з головних гасел Євромайдану було: "Наша релігія - це свобода!". Тож, ведуча наголосила, що варто не забувати, що таке "свобода" та якою ціною вона виборюється.

"Ми святкуємо День Гідності та Свободи, щоб не забувати одне з головних гасел Майдану 2013-2014 років – "Наша релігія - це свобода!". І добре зафіксувати собі в голові, що свобода - найбільша цінність, бо, ми ж то бачимо, якою неймовірно високою ціною ми її здобуваємо. Вже немирно, проте все так само натхненно та наполегливо. Вітаю всіх з цим Днем! Днем, який назавжди змінив хід нашої історії", - зазначила ведуча.

Нагадаємо, наразі чоловік Маші Єфросиніної служить в лавах ЗСУ. Нещодавно ведуча розповіла, як 10-річний син реагує на це.

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