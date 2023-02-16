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Маша Єфросиніна приголомшила схожістю з донькою та привітала її з 19-річчям

Маша Єфросиніна приголомшила схожістю з донькою та привітала її з 19-річчям

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
878
Час на прочитання
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Маша Єфросиніна приголомшила схожістю з донькою та привітала її з 19-річчям

Маша Єфросиніна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча назвала дівчину своєю опорою та головною підтримкою.

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свято в її родині.

Сьогодні, 16 лютого, день народження святкує донька Маші та її чоловіка, бізнесмена Тімура Хромаєва, Нана. Дівчині виповнюється 19 років. З цієї нагоди зіркова мама розмістила свіжу фотографію з дорослою Наною в Instagram.

Єфросиніна зазначила, що іноді фани дивуються, що в неї є не лише син, 8-річний Сашко, а ще й доросла донька. Оскільки дуже часто у своєму Instagram Маша ділиться фото саме сина. За словами ведучої, Нана не любить публічності і дозволяє мамі постити її знімки у фотоблогу лише раз на рік:

Маша Єфросиніна з сином Сашком / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Єфросиніна з сином Сашком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з'їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever", - привітала зірка доньку.

Донька Маші Єфросиніної Нана / © instagram.com/mashaefrosinina
Донька Маші Єфросиніної Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю чергою, шанувальники Єфросиніної долучилися до привітань та наголосили на тому, що Нана неймовірно на неї схожа: "Одне обличчя з мамою. Щасливого та безтурботного життя цій милій дівчині", "ніби на фото ви фільтр наклали. З днем народження!", "Нана – копія Маші 20 років тому", "Машо, вона – копія ви".

Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна вперше розповіла, чому після першого сексу її чоловік Тімур Хромаєв ігнорував її. Ведуча пригадала, як вперше за всі свої романи, перша написала чоловіку.

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Дата публікації
Перегляди
878
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