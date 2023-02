Маша Єфросиніна приголомшила схожістю з донькою та привітала її з 19-річчям

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про свято в її родині.

Сьогодні, 16 лютого, день народження святкує донька Маші та її чоловіка, бізнесмена Тімура Хромаєва, Нана. Дівчині виповнюється 19 років. З цієї нагоди зіркова мама розмістила свіжу фотографію з дорослою Наною в Instagram.

Єфросиніна зазначила, що іноді фани дивуються, що в неї є не лише син, 8-річний Сашко, а ще й доросла донька. Оскільки дуже часто у своєму Instagram Маша ділиться фото саме сина. За словами ведучої, Нана не любить публічності і дозволяє мамі постити її знімки у фотоблогу лише раз на рік:

Маша Єфросиніна з сином Сашком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"І ось сьогодні саме цей день! Моїй найкрасивішій та найрозумнішій дівчинці в світі виповнилося 19 років! За цей рік саме вона не дала мені з'їхати з глузду, бо стала опорою абсолютно у всьому. З днем народження, my best girl ever", - привітала зірка доньку.

Донька Маші Єфросиніної Нана / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Своєю чергою, шанувальники Єфросиніної долучилися до привітань та наголосили на тому, що Нана неймовірно на неї схожа: "Одне обличчя з мамою. Щасливого та безтурботного життя цій милій дівчині", "ніби на фото ви фільтр наклали. З днем народження!", "Нана – копія Маші 20 років тому", "Машо, вона – копія ви".

Нагадаємо, днями Маша Єфросиніна вперше розповіла, чому після першого сексу її чоловік Тімур Хромаєв ігнорував її. Ведуча пригадала, як вперше за всі свої романи, перша написала чоловіку.

Читайте також: