Маша Єфросиніна про чоловіка, який пішов до добровольчого загону: "Він зробив свій вибір без мене"

Як розповіла Маша Єфросиніна, вона не знала про те, що її чоловік Тимур Хромаєв пішов до добровольчого загону. Зірка дізналася про це, коли виїхала з дітьми закордон.

В інтерв'ю Олесі Бацман Єфросиніна поділилася, що їй було настільки важко, що вона могла ледь дихати. Маша дуже емоційно переживає події в Україні, тому, вважає ведуча, чоловік їй нічого не сказав про свої наміри:

"Тимур мені повідомив, що він, виявляється, вже декілька тижнів як у добровольчому загоні. Він мені не казав. Він мене поставив перед фактом, я розуміла, що я його не вмовлю нічого не змінити", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша зізналася, що її чоловік інакше, ніж вона сприйняв війну. Він був зібраним і спокійним, на відміну від Маші, яка не могла стримати свої емоції. Чоловіку знаменитості головне було, аби його родина була у безпеці.

"Мій Тимур одягнув на себе якийсь пузир, у якому він постійно сидів в новинах, він думав. Він наче завмер. Фактично, коли він нас випхнув з країни, він раз і прийняв низку своїх важливих чоловічих рішень. Він постійно мені каже, що йому спокійніше, коли ми тут. Йому спокійніше, коли ми в безпеці. Він може робити те, що він вважає належним робити. Він зробив свій вибір, нажаль, він зробив його без мене. Але він знав, напевно, мою реакцію, тому він віддав перевагу мені нічого не сказати", - пояснила Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Також вона згадала, коли вони востаннє бачилися зТимуром. Маша розповіла, що її чоловік оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів, що дозволяє йому їздити за кордон:

"У нас було два побачення по два дні. Я завжди приїжджаю до кордону Польщі, коли він забирає гуманітарні вантажі до одного зі своїх підрозділів. Він оформлений як куратор великих медичних гуманітарних вантажів. І от він їх коли забирає, в нас є два дні і дві ночі. Ми два рази бачились", - зізналася Марія.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведуча поділилася, що їй дуже страшно за чоловіка, але вона дуже пишається ним.

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