Маша Єфросиніна про фермерів, які нагодували окупантів отруєною черешнею: "Нас не зломити"

У Мелітополі Запорізької області фермери віддали окупантам отруєну черешню.

Так, російські загарбники крали ягоди, тому місцеві мешканці вирішили зробити ворогу подарунок та залишили їм ті, які нещодавно обробили.

У результаті це викликало масове захворювання серед окупантів.

Українська ведуча та блогерка не змогла пройти повз цієї історії. На сторінці в Instagram вона запостила відео з мером Мелітополя Іваном Федоровим.

У дописі знаменитість пригадала, що спілкувалася з міським головою ще коли кадирівці вели полювання на жінок Мелітополя. Тоді Федоров, попри своє викрадення та тортури, допомагав евакуювати жінок з дітьми.

"Я пообіцяла, що після нашої перемоги обов'язково приїду обійняти його до Мелітополя! Тому мені хочеться залишити тут це відео, щоб ще раз нагадати нам усім, що нас українців не зломити ні в почутті гумору, ні в бажанні винищити ворога будь-яким шляхом!" – прокоментувала ведуча.

Зауважимо, Мелітополь від 26 лютого окупований Росією. Загарбники розвісили російські прапори в місті та привласнили собі магазини. У деяких з них встановлені ціни в рублях.

Нагадаємо, відомий канадський актор вбив свою матір та готував замах на Джастіна Трюдо. Прокуратура вимагає від 17 до 18 років позбавлення волі.

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