Маша Єфросиніна про першу за п'ять місяців зустріч з чоловіком в Україні: "Він сильно змінився"

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна розповіла в ефірі "Сніданку з 1+1", чому саме зараз повернулася в Україну та з ким залишила дітей в Європі.

У березні Маша Єфросиніна разом з 7-річним сином Олександром і 18-річною донькою Наною прийняла рішення виїхати за кордон через початок повномасштабної війни в Україні.

Натомість чоловік зірки, Тімур Хромаєв, залишився в Києві. Стосунки на відстані виявилися складним випробуванням для пари, проте декілька днів тому у подружжя відбулася довгоочікувана зустріч в Україні.

"Я багато разів говорила про те, що я поїхала заради дітей. Якби не діти, не маленькі, я б нікуди не їхала. По-перше, День незалежності. По-друге, я скучила сильно. По-третє, моєму чоловіку дали звільнення з добровольчого загону, в нього ротація, я сіла і приїхала сюди", - поділилася телеведуча.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

За словам Єфросиніної, війна сильно вплинула на неї та чоловіка, тому зараз вони вже не такі, як були до початку бойових дій.

"Він сильно змінився. Він більше в собі. Те, що він бачить і те, що він говорить: "Маша, там зовсім інше життя. Там все по-іншому". Я все чекаю, що він трохи відійде, розговориться і розкаже більше подробиць. А якщо з такого життєвого, то йому не подобається, що я схудла. Сказав: "Та що це таке?" - розповіла Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

А ось діти зіркової мами поки не змогли зустрітися з батьком, адже й досі перебувають за кордоном.

Маша Єфросиніна з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Вони з мамою. Мама живе зі мною у Європі, вона мені допомагає. Власне, донька теж допомагає з Сашком. Я приїхала на розвідку", - зазначила Маша.

Натомість подруга телеведучої, співачка Оля Полякова, вирішила, що дітям час повернутися в Україну і поділилася кадрами із щасливими доньками з аеропорту.

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