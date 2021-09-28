Маша Єфросиніна про скандальне інтерв'ю з Сашею Бо: "У мене своя позиція"

Маша Єфросиніна про скандальне інтерв'ю з Сашею Бо: "У мене своя позиція"

Зірка запевняє, що кожен повинен зробити свої висновки.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала скандальне інтерв'ю з блогеркою Сашею Бо, в якому дівчина шокувала подробицями сімейного життя з чоловіком.

За словами телеведучої, зі скандалу Пустовітів кожен повинен зробити власні висновки. Також Маша вдячна Саші Бо за те, що вона поділилась своєї історією.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

"Я знаю, скільки жінок мовчать. І хоча б вже через те, що вона розповіла все, я буду вдячна їй як жінка, як журналіст, як посол і борець з психологічним насиллям над жінками протягом багатьох років", - розповіла Маша, пише kp.ua.

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Єфросиніна стверджує, що ця історія – не для того, щоб влаштувати "срач". Саша Бо розповіла її, аби всі зробили свої висновки.

"Я ні про що не шкодую, я не збрехала, у мене є своя позиція, і я вважаю, що Саша сильна та відважна, що змогла почати говорити", - зазначила ведуча.

До слова, інтерв'ю Ігоря Пустовіта Єфросиніна коментувати відмовилась. Вона стверджує, що коли почне говорити, то це перетвориться у "виправдання або захист".

"Це дуже складна ситуація для всіх, тут немає людей, які вийшли з неї, легко струснувши головою", - додала Маша.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Пустовіт розповів свою правду щодо скандального розлучення з дружиною. Блогер дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої.

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